15 süße Minuten – Café-Bistro

Nur ein paar hundert Meter trennt das 15 süße Minuten Café von dem Imbiss in der Weyringergasse, der dort seit 2012 polnische Spezialitäten und Waffeln bereithält. Das Café-Bistro in der Favoritenstraße ist perfekter Anlaufpunkt für die Mittagszeit und für kurz vor der Zugabfahrt.

Das Café-Bistro von 15 süße Minuten ist wirklich nur ein paar Gehminuten und wenige 100 Meter vom ursprünglichen Lokal in der Weyringergasse entfernt und bietet den perfekten Anlaufpunkt für Hungrige! Hier stehen neben den süßen Spezialitäten auch Mittagsangebote und deftige Speisen auf der Karte. Polnische Spezialitäten mischen sich mit mediterranen Gerichten und natürlich wird auch ausreichend Süßes in der Vitrine angeboten.

Auf Tafeln an der Wand kündigen sich polnische Gerichte und Tagesspezialitäten an. Unter anderem stehen auch die heißgeliebten Pierogi in verschiedensten Ausprägungen auf der Karte. Die Teigtaschen mit unterschiedlichen Füllungen werden mit Sauerrahm serviert und man kann sich aussuchen welche Füllungen man gerne möchte: Faschiertes, Pilze, Sauerkraut, Spinat – alles mögliche ist mit dabei!

Wer, so wie wir, eine Pause zwischen den Zügen hat, für den ist diese kleine Oase ein willkommener Ort zur Entspannung. Man kann es sich hier an den kleinen Tischen gemütlich machen, ein Buch lesen oder einen Tee genießen. In der Vitrine links vom Eingang warten ein paar süße Highlights. Ihr solltet unbedingt die Rosenkrapfen probieren!

Irgendwo in der Favoritenstraße zwischen Culture Clash und Hauptbahnhof schlummert ein Lokal vor sich hin, das nach wie vor ein Geheimtipp ist. 15 süße (und polnische!) Minuten lassen sich hier zwischen Zugabfahrt und Favoritenstraße verbringen! Die herrlichen Pierogi sollte man probieren und danach noch einen Rosenkrapfen mitnehmen, dann kann man die 15 süßen Minuten ganz einfach zu Hause noch auf eine ganze Stunde verlängern!

