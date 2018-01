100 Jahre Republik Österreich: Nicht alles war schlecht

100 Jahre Republik Österreich (c) STADTBEKANNT

Am 12. November 2018 jährt sich das Ende der Monarchie und die Ausrufung der Republik Österreich zum 100sten Mal. Höchste Zeit also, das erste Jahrhundert ihrer Entwicklung stationsweise zu durchleuchten und Wünsche und Anregungen für ihre Zukunft zu deponieren.

Teil I.

Jedes Ende ist ein Anfang.

Mit der bleiernen Unterschrift Kaiser Karls und seinem nicht ganz freiwilligen Verzicht auf jeglichen Anteil an zukünftigen Staatsgeschäften zerbröckelt im November 1918 schlagartig die über Jahrhunderte gefestigte Ordnung Österreichs. Die Monarchie wird von heute auf morgen durch eine fortan vom Volk zu wählende politische Vertretung ersetzt. Im Verlaufe des ersten Jahrhunderts des Bestehens der jungen Republik verblassen im Land zunehmend auch die mehr oder weniger offensichtlichen Überbleibsel vergangene Tage und Herrscher. So wird etwa das Schloss Schönbrunn schon bald touristisch vereinnahmt, sogar der Blaue Salon, in dem Kaiser Karl einhundert Jahre früher seine letzte geschichtsträchtige Amtshandlung beschreibt, kann heute per Audio Guide erfahren werden. Der letzte Monarch selbst sowie der Großteil seiner Vorfahren und mit ihnen die gesellschaftliche Präsenz der habsburgischen Vergangenheit Österreichs zerfällt unterdessen in der Kaisergruft langsam und öffentlich zu Staub.

Aber wofür?

Schon Aristoteles zählte die Demokratie – ganz im Gegensatz zur Monarchie – zu den drei fehlerbehafteten Verfassungen der Regierungsform, und als rationaler Mensch kann man ihm nur kopfnickend und händeringend zustimmen. Selbstverständlich bringt die Demokratie auch gewisse Vorteile mit sich. Frauen ist es endlich erlaubt politisch teilzuhaben, die Bevölkerung ist vorerst nicht mehr der Willkür eines von Gott gesandten Herrschers ausgeliefert, und das Unterkiefer des höchsten Mannes im Staat ist ebenfalls nicht mehr von über die Generationen getriebener Inzucht zerfressen. Davon abgesehen aber scheint hierzulande immer noch vieles beim Uralten. Der Nationalismus floriert heute wie damals auch dank ins Ohr gehender Schlachtrufe und Wahlslogans, alles Erdreich ist Österreich noch immer nicht Untertan, und die Polizei bekämpft die hinter allen Häuserecken lauernden Gefahren des Alltags wieder hoch zu Ross. Und der Franz-Josefs-Bahnhof heißt immer noch so.

