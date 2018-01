1. Österreichischer Boxfilm – Auer

BSL Kurzfilmfestival Vorschau

BSL Kurzfilmfestival und DVD

Am 16. Juni 2018 feiert eine Novität der Fimfestivals Premiere: das erste BSL Kurzfilmfestival steht in den Räumlichkeiten Breitenseer Lichtspiele am Programm. Festivalleiter und Initiator ist Robert Auer – der Star aus dem Boxfilm Auer. Als Vorgeschmack könnt ihr eine DVD des Films gewinnen!

Breitenseer Lichtspiele – Festival

Das BSL Kurzfilmfestival startet am 16. Juni 2018 zum ersten Mal und wir sind jetzt schon gespannt! Robert Auer hat das Event eingefädelt und bereits jetzt steht eine interessante Jury fest: Erwin Leder, Reinhard Schwabenitzky und Reinhard Nowak und andere entscheiden darüber, wer einen Preis mit nach Hause nehmen darf. Beim Festival werden einen Nachmittag lang Kurzfilme gezeigt und neben dem Jurypreis wird auch ein Publikumspreis vergeben! Eintrittskarten sind zum Preis von 8,- Euro erhältlich. Im Festivaltrailer werden noch mehr Infos verraten.

Auer – der 1. Österreichische Boxfilm

Schaut euch den Trailer zu Auer an und schon seid ihr mitten im Rocky-Fieber. Nur geht es eben nicht um „the Italian Stallion“ Stallone, sondern um den österreichischen Boxkämpfer „Auer“. Ein Filmhighlight mit Schweiß und vielen Verweisen erwartet euch. Robert Auer spielt dabei die Hauptrolle, aber auch andere bekannte Gesichter (wie zum Beispiel Richard Lugner!) sind mit dabei!

Auer

9,99 Euro

Mit: Clemens Eisenberger, Robert Auer, Richard Lugner uvm.

Unten Adresse eintragen, mitspielen und 1 DVD von Auer gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 1. März 2018!

